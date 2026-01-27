Orlando non ha dubbi: «Se il Milan gioca così non va da nessuna parte. Non puoi pensare che Maignan pari sempre tutto…»

Orlando analizza il pareggio dei rossoneri, sottolineando la dipendenza dai miracoli del portiere e l’intelligenza di Modric

Il posticipo tra Roma e Milan ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le squadre, ma è l’analisi di Massimo Orlando a far discutere l’ambiente rossonero. Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, l’ex giocatore ha evidenziato come la squadra di Massimiliano Allegri abbia sofferto eccessivamente la pressione giallorossa nel primo tempo, venendo salvata solo dalle imprecisioni avversarie e dagli interventi del proprio estremo difensore. Nonostante il vantaggio nella ripresa, il Milan si è fatto raggiungere meritatamente da una Roma mai doma.

Secondo Orlando, la prestazione offerta all’Olimpico non è compatibile con le ambizioni tricolori del club. Sebbene la squadra mostri cinismo sotto porta, la fragilità difensiva e la scarsa fluidità di manovra destano preoccupazione. «Il Milan se gioca così non può arrivare da nessuna parte, solo in Champions e non lo Scudetto» ha sentenziato l’opinionista, mettendo in guardia la dirigenza di via Aldo Rossi sulla tenuta del gruppo nel lungo periodo.

Orlando, il fattore Modric e i miracoli tra i pali

A brillare nella serata romana è stata l’intelligenza tattica di Luka Modric, capace di sacrificarsi in fase di ripiego per coprire le lacune dei compagni. Orlando ha speso parole d’elogio per il croato: «Un campione vero. Almeno 4 volte ha salvato con un suo intervento». Tuttavia, la nota dolente resta l’eccessivo carico di lavoro per il portiere rossonero. «Non puoi pensare che il portiere pari sempre tutto» ha concluso Orlando, ricordando che affidarsi costantemente a “dieci miracoli” a partita non può essere una strategia sostenibile per chi punta al titolo.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Furlani avvia i contatti con Lotito per l’affare Gila. Intanto si avvicina l’addio di Elliott