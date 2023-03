Orlando: «Il Milan ha sempre sofferto contro la Fiorentina»

Massimo Orlando parla così del momento positivo del Milan in vista del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Massimo Orlando parla così del momento positivo del Milan in vista del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Tra Jovic e Cabral deve per forza giocare il secondo, che è una punta vera, e non Jovic. La partita sarà difficilissima, il Milan ha sempre sofferto con la Fiorentina. La Viola si è tolta di dosso la paura della classifica, è una partita molto rischiosa quindi per il Milan.»