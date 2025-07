Origi Milan, Tare ha una speranza! Messaggio al giocatore, rescissione o… Ultimissime

Origi Milan, i rossoneri sperano che il belga voglia riprendere in mano la propria carriera dopo l’anno sabbatico trascorso. La situazione

Il caso di Divock Origi continua a tenere banco in casa Milan. L’attaccante belga, arrivato con grandi aspettative ma mai realmente integratosi nel progetto rossonero, si trova ora in una situazione di stallo contrattuale che preoccupa il club. Come riportato da Marco Pasotto su La Gazzetta dello Sport, l’incontro avvenuto di recente tra il giocatore e la dirigenza milanista, al “quarto piano di via Aldo Rossi”, si è concluso senza un’intesa, segnando un’ulteriore battuta d’arresto nella ricerca di una soluzione.

Il nodo cruciale rimane la risoluzione del contratto di Origi, che scadrà tra un anno. Il suo stipendio, pari a 4 milioni netti (ovvero 5,2 milioni lordi grazie alla mitigazione del Decreto Crescita), rappresenta un peso economico considerevole per le casse rossonere. Pasotto sottolinea come questi “milioni che il Diavolo sta continuando a buttare dalla finestra” siano un problema che il Milan vuole risolvere al più presto.

Per giungere a una separazione consensuale un anno prima della scadenza naturale del contratto, è indispensabile trovare un accordo sulla buonuscita. Ed è proprio su questo punto che le parti non hanno trovato un’intesa nell’incontro più recente. Si preannuncia un “secondo round” di trattative nei prossimi giorni, nella speranza di sbloccare la situazione e trovare un compromesso vantaggioso per entrambi.

La situazione di Origi è particolarmente delicata. Ad aprile ha compiuto 30 anni, un’età in cui molti calciatori cercano la piena maturità e stabilità professionale. Tuttavia, il belga si trova a un bivio cruciale della sua carriera. Se desidera “ricominciare a giocare” con continuità e ritrovare la forma che lo ha reso un attaccante apprezzato in passato, dovrà necessariamente “trovare un punto di incontro col club rossonero”.

Il rischio, come evidenziato dall’articolo, è quello di replicare il nefasto andamento della scorsa stagione. Un anno fa, Origi fu “fuori progetto, fuori rosa” e, sebbene aggregato al Milan Futuro, non ha mai messo piede sul campo di gioco. La sua ultima annata è stata trascorsa “allenandosi da solo tra Roma e Firenze”, senza mai fare ritorno a Milanello, pur essendo “ottimamente retribuito”. Questa situazione di inattività forzata ha sicuramente inciso sulla sua condizione fisica e mentale, oltre a rappresentare un enorme spreco di risorse per il Milan.