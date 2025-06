Origi, il Milan ha deciso: delineato il futuro dell’ex Liverpool

Origi oggi è stato a casa Milan: il club vuole rescindere il contratto dell’ex attaccante del Liverpool

Il Milan è seriamente intenzionato a trovare una soluzione definitiva per il futuro di Divock Origi, e sta lavorando per arrivare alla risoluzione consensuale del suo contratto. È quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo account X (precedentemente Twitter), che anticipa nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni per definire i dettagli.

La situazione dell’attaccante belga in rossonero è ormai ai titoli di coda. Arrivato nell’estate del 2022 a parametro zero dal Liverpool, Origi non è riuscito a lasciare il segno al Milan. Le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, complici anche diversi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità e il rendimento. La scorsa stagione è stata caratterizzata da un utilizzo scarso e dalla sensazione che il giocatore non rientrasse più nei piani tecnici del club.

La decisione di puntare sulla risoluzione contrattuale evidenzia la volontà del Milan di liberarsi di un ingaggio pesante (circa 4 milioni di euro netti a stagione) e di uno slot in rosa che potrebbe essere occupato da un nuovo attaccante. Per il club, l’addio di Origi è una priorità per alleggerire il monte ingaggi e avere maggiore flessibilità sul mercato in entrata.

Anche per il giocatore, una risoluzione sarebbe la soluzione più auspicabile per poter ripartire da zero e cercare una nuova avventura che gli garantisca maggiore spazio e fiducia. Negli ultimi mesi, diverse squadre sono state accostate al nome di Origi, ma finora non si è concretizzato nulla, proprio a causa degli alti costi del suo ingaggio e della sua situazione contrattuale con il Milan.

I prossimi contatti tra il Milan e l’entourage di Origi saranno cruciali per limare gli ultimi dettagli e trovare l’accordo per la separazione consensuale. Si prospetta una chiusura della trattativa a breve, permettendo così al Milan di concentrarsi pienamente sulla costruzione della rosa per la prossima stagione.