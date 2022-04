Origi al Milan: decisiva la volontà del giocatore. Un solo possibile intoppo nella trattativa ormai avviata verso la chiusura

Come scrive La Gazzetta dello Sport la voglia di Origi di vestire la maglia di un club club ricco di storia come il Milan è stata decisiva ai fini della buona riuscita della trattativa.

Ecco perché il matrimonio può andare in porto: sul tavolo è pronto un quadriennale da 3,5 milioni più bonus che porterebbe Origi a guadagnare pressoché le stesse cifre percepite in Inghilterra (base di 3,5 milioni che con i premi di questi anni, in un club vincente come è il Liverpool, gli ha permesso di arrotondare fino a 4 milioni).

Unico intoppo, la possibile presenza nel contratto del belga di una clausola unilaterale di rinnovo, che permetterebbe ai Reds di chiedere al Milan una somma per liberare la loro punta in scadenza a giugno. In casa rossonera si respira comunque grande ottimismo, anche se per la chiusura definitiva dell’affare si aspetta ancora. Da qui a giugno non è da escludere che possano emergere altre candidature.