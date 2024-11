Ordine sicuro: «Non si può coltivare speranza di cambiare registro se poi...»

Ordine sicuro dopo Milan Slovan Bratislava: «Non si può coltivare speranza di cambiare registro se…». Ecco le sue dichiarazioni

Le dichiarazioni di Franco Ordine riportate sulle colonne del Corriere dello Sport dopo la vittoria del Milan in Champions League contro lo Slovan Bratislava.

PAROLE – «Se questo Milan fa fatica nel piegare la resistenza dello Slovan, concedendo due gol agli ultimi della classe, beh allora non si può coltivare alcuna speranza di cambiare registro, di recuperare la solidità difensiva che soltanto con l’atteggiamento remissivo della Juve, è rimasta fuori discussione. Addetti ai lavori segnalano che, in certe occasioni, c’è la responsabilità dei calciatori in campo, incapaci di connettersi gli uni con gli altri, di richiamare qualche sodale a proteggere le spalle. Può essere ma forse questo risultato è anche responsabilità diretta per esempio di un cambio puntuale della coppia centrale delle sentinelle rossonere come a voler inseguire l’assortimento perfetto».