Ordine parla così del momento del Milan. Il ritrovato gusto di difendere e il rinnovo di Mike Maignan

Ordine parla del Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Dalla voglia di difendere alla complicata situazione di Maignan

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato a Pressing la svolta del Milan con una battuta colorita, riferendo di una presunta «richiesta clamorosa di Malox» in Lombardia, suggerendo lo stress causato dal cambiamento repentino. Ordine è convinto che i difensori rossoneri abbiano «trovato il gusto di difendere» e che l’intero clima a Milanello, insieme al metodo di lavoro, sia radicalmente mutato. Il comportamento di Leao, che si è adattato a un nuovo ruolo, è l’esempio lampante del fatto che «tutti hanno cambiato improvvisamente testa». Riguardo al centrocampo, Ordine ha ironizzato sull’arrivo di Rabiot, affermando che il Milan dovrebbe «andare al Santuario di Cremona a ringraziare» perché, senza la sconfitta subita contro la Cremonese alla prima giornata, probabilmente il centrocampista francese non sarebbe arrivato.

Ordina ha poi affrontato il tema cruciale del futuro del portiere, un punto centrale per le strategie del club.

Ordine, il divario tra il Milan e Maignan

Per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, Ordine ha individuato due distinte correnti di pensiero. Una è alimentata dall’entourage di Maignan stesso, mentre l’altra si basa sui rapporti diretti tra la società, l’allenatore e il giocatore. L’ex dirigente sportivo Tare ha parlato di un «patto» raggiunto tra le parti. Ordine ritiene che il Milan abbia ogni interesse, anche da un punto di vista economico, a trattenere Maignan. La motivazione è semplice: se il club dovesse perdere il portiere francese, sarebbe costretto a spendere una «cifra importante» per assicurarsi un sostituto del suo stesso livello.