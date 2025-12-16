Ordine e l’analogia tra Milan e Napoli. I recuperi delle due squadre e un pronostico per la Supercoppa

Ordine parla dell’analogia tra Milan e Napoli. Le parole del giornalista e un pronostico in vista della sfida di Supercoppa

Intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, il giornalista Franco Ordine ha analizzato la semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan, sottolineando una “grande analogia” tra le due contendenti: entrambe le squadre sono alle prese con numerosi indisponibili.

Ordine ha aggiornato la situazione in casa Milan: “Ad oggi il Milan ha recuperato solo Fofana, Leao non si è allenato con la squadra ma partirà. Gimenez rimane a casa e probabilmente resta a casa anche Gabbia.”

Ordine, Il pronostico per la finale del 22 dicembre

Nonostante le assenze, Franco Ordine crede che il Napoli possa avere un “rimbalzo” – un’espressione che richiama l’andamento in borsa – capace di invertire il trend negativo recente, dato che le due squadre hanno, a suo avviso, gli “stessi numeri” in termini di potenziale.

Il giornalista ha quindi espresso un chiaro pronostico sulla finalissima di Supercoppa in programma il 22 dicembre: “Io penso che sarà Napoli-Inter la finale di Supercoppa”. Ordine motiva la presenza dell’Inter in finale con una forte spinta emotiva: “l’Inter non ha digerito il modo in cui ha perso la scorsa stagione”, suggerendo un desiderio di vendetta sportiva che spingerà i nerazzurri a superare l’altra semifinale.