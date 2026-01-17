Ordine sul calciomercato del Milan: «Il messaggio di Allegri va bene, ma mi rivolgo alla dirigenza che puntava su questa cosa per colmare il deficit della rosa»

Franco Ordine, nel suo editoriale, ha analizzato le parole di Allegri in conferenza stampa approfondendo il precedente del 2011

Nel suo intervento su MilanNews.it, Franco Ordine ha preso spunto dalle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri sul precedente storico del gennaio 2011, quando gli arrivi di Van Bommel e Cassano risultarono decisivi per la conquista dello Scudetto. Un confronto utile, secondo Ordine, per leggere tra le righe il messaggio lanciato oggi dall’allenatore rossonero e per capire quali siano, in realtà, le intenzioni del club sul mercato.

IL PARAGONE CON IL 2011 E IL MESSAGGIO DI ALLEGRI – «Arrivarono due giocatori straordinari: Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono preziosi. Non vuol dire che quest’anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L’importante è che siamo contenti e soprattutto che sia contento io».

L’ANALISI SU ALLEGRI AZIENDALISTA E LA COMUNICAZIONE – «Lo so da tempo: Max è un aziendalista convinto e fin qui non ha mai sbagliato una sola dichiarazione in fatto di comunicazione. Per questo non mi meraviglio».

LA RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA – «E quindi non mi rivolgo a lui che in questo caso non è il dominus della situazione ma ai dirigenti di casa Milan. Perché sono loro che lavorano sul mercato e da tempo sapevano di questa necessità tecnica per riparare a un deficit tecnico della rosa che andrebbe anche rimpolpata in qualche altro ruolo per avere una maggiore probabilità di centrare la zona Champions della prossima stagione».

