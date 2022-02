Ordine avvelenato: «Maignan meglio di Donnarumma, Gigio a chi la vuoi raccontare?» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Franco Ordine, intervenuto ieri sera durante la trasmissione di Mediaset, Pressing:

«Con i piedi non c’è paragone. Nelle dichiarazioni siamo a livelli di retrocessione per Donnarumma. Per 6 mesi ci hanno detto che sono andati via per le ambizioni, adesso è colpa di una telefonata in ritardo. Gigio, a chi la vuoi raccontare?»