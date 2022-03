Onofri: «Milan sotto come organico, ma il calcio non è una scienza esatta»

Claudio Onofri ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb sul momento del Milan e della corsa Scudetto

«Ritengo il Milan leggermente sotto come valore complessivo della rosa rispetto all’Inter e al Napoli. Però il cammino di Pioli, anche individuale, importante. E’ un mix tra il gioco moderno e il modo di pensare classico, per me diventerà un tecnico importante. A dieci partite dalla fine, l’entusiasmo dopo una vittoria così rimette in piedi un pronostico che non era quello. Il calcio non è una scienza esatta, ma il Milan come organico è leggermente sotto. Per me sarà Inter, Napoli e Milan la classifica finale.»