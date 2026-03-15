Oltrepò Milan Futuro 0-1: Sardo firma il colpaccio, Oddo vola

Oltrepò Milan Futuro 0-1: pesante successe esterno dei ragazzi di Massimo Oddo grazie ad una rete di Jacopo Sardo

Domenica da incorniciare per il Milan Futuro, che espugna il campo dell’Oltrepò BFC con un pesantissimo 0-1. A decidere la sfida è stato Jacopo Sardo che a circa quindici minuti dal termine ha trovato la sua prima rete in maglia rossonera. Un inserimento perfetto che ha regalato tre punti d’oro alla formazione di Massimo Oddo, capace di soffrire e colpire nel momento decisivo della gara.

Oltrepò Milan Futuro 0-1: Sardo lancia il Diavolo. Oddo ora è secondo in solitaria

Grazie a questo successo esterno e ai risultati favorevoli dagli altri campi, il Milan Futuro balza al secondo posto in solitaria nella classifica di Serie C.

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La gestione di Oddo sta portando i frutti sperati, con la squadra che ha trovato solidità difensiva e cinismo sottoporta. Il gol di Sardo non è solo un marchio importante per il ragazzo, ma certifica la bontà del mercato di gennaio, regalando ai rossoneri una posizione privilegiata in ottica Play-off.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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