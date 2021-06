Oliveira: «Italia? Mancini deve aver detto qualcosa di particolare. Però con il Belgio»

Lulù Oliveira vive ormai da vent’anni in Italia e dopo aver scritto la storia del Cagliari ha parlato alla Gazzetta dell’Italia di Mancini all’Europeo : «L’Italia è sempre l’Italia, sta confermando quanto di buono fatto con mancini negli ultimi tre anni. Il c.t. ha dato la scintilla giusta. Hanno criticato il suo turnover ma lui sa bene cha la squadra è unita, se esce uno entra un altro e il risultato non cambia. C’è un gruppo e uno schema che funzionano alla perfezione. Mancini deve aver detto loro qualcosa che sta funzionando ed perchè scattato qualcosa in testa. Anche il Belgio è una delle favorite e se lo affronterà ai quarti sarà come una finale anticipata»