Okafor Milan, l’attaccante è sul mercato! Occhi su di lui dal Brasile: i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri hanno proposto Noah Okafor al Flamengo come possibile pedina di scambio con Wesley. Ultime

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia caldo per il Milan, alla ricerca di rinforzi in diversi reparti, in particolare sulla fascia destra difensiva. Nelle scorse settimane, un’indiscrezione proveniente direttamente dal Brasile ha acceso i riflettori su una potenziale trattativa tra i rossoneri e il Flamengo, un’operazione che avrebbe coinvolto un promettente talento brasiliano e un giocatore già noto al campionato italiano. A rivelare i dettagli di questo tentativo è stato Pablo Oliveira, giornalista brasiliano di ESPN e voce autorevole per quanto riguarda il mondo del Flamengo, come riportato anche da diverse testate italiane che hanno ripreso la notizia.

Secondo quanto riferito da Oliveira, il Milan avrebbe sondato il terreno per imbastire uno scambio che avrebbe portato a Milano Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, in cambio di Noah Okafor, attaccante svizzero reduce da una stagione in chiaroscuro al Napoli.