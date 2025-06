Calciomercato Milan, da Saelemaekers a Okafor: la linea sui calciatori in prestito

Calciomercato Milan – La società rossonera avrebbe un’idea chiara sui giocatori che sono stati in prestito nel corso della stagione appena conclusa

Okafor, Bennacer, Adli, Zeroli, Saelemaekers e Colombo, dovrebbero essere questi i calciatori non riscattati o che torneranno al Milan dopo una stagione in prestito secco. Stando a quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe in mente una linea da seguire per questi profili.

Infatti pochi di loro sono destinati a rimanere in rossonero, senza coppe la rosa sarà ridotta in fase di calciomercato estivo.