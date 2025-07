Okafor Milan: oltre al Besiktas, anche la Bundesliga entra nella corsa al calciatore svizzero

Okafor Milan, non c’è solo il Besiktas sull’esterno svizzero: nelle ultime ore primi contatti anche con il Werder Brema

Il mercato Milan estivo si infiamma e il nome di Noah Okafor è sempre più al centro delle attenzioni. L’esterno d’attacco, rientrato al Milan dopo un prestito semestrale al Napoli culminato con la storica vittoria dello scudetto, sta attirando l’interesse di diversi club europei. Se finora il Besiktas sembrava essere la destinazione più probabile per il giovane talento, ora una nuova pretendente si è affacciata con decisione: il Werder Brema. La notizia, riportata da Gazzetta.it, aggiunge un ulteriore tassello a un futuro ancora incerto per Okafor.

Il rientro a Milanello per Okafor è stato agrodolce. Da un lato, la grande gioia per aver fatto parte della squadra scudettata del Napoli, seppur con un ruolo non sempre da protagonista. Dall’altro, la consapevolezza che il suo spazio nel Milan potrebbe essere limitato, data la concorrenza agguerrita nel reparto offensivo rossonero. Ecco perché una nuova avventura, magari in un campionato dove possa esprimere al meglio le sue qualità tecniche e atletiche, sembra essere la soluzione più sensata per la sua crescita.

Il Besiktas, club turco con ambizioni europee, ha mostrato fin da subito un concreto interesse per Okafor. La Super Lig potrebbe rappresentare un campionato ideale per ritrovare continuità di gioco e mettersi in mostra. Tuttavia, l’ingresso del Werder Brema cambia le carte in tavola. Il club tedesco, storico protagonista della Bundesliga, è alla ricerca di rinforzi di qualità per la prossima stagione e Okafor si adatta perfettamente al profilo ricercato: un esterno veloce, capace di saltare l’uomo e con un buon fiuto per il gol. La Bundesliga, con il suo calcio dinamico e offensivo, potrebbe esaltare le caratteristiche tecniche di Okafor, offrendogli un palcoscenico importante per la sua definitiva consacrazione.

Per il Milan, la situazione è chiara: monetizzare al meglio la cessione di un giocatore che, pur avendo potenzialità inespresse, non rientra pienamente nei piani tattici del mister. La doppia offerta potrebbe innescare un’asta al rialzo, a beneficio delle casse rossonere. Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. Okafor, dopo l’esperienza napoletana, potrebbe preferire un campionato top europeo come la Bundesliga, rispetto a quello turco, pur riconoscendo il blasone del Besiktas. La decisione finale spetterà a lui e al suo agente, che valuteranno attentamente tutte le opzioni sul tavolo. Il futuro di Okafor è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: l’interesse di Werder Brema e Besiktas promette un mercato vivace e ricco di colpi di scena per l’esterno svizzero.