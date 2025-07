Okafor può lasciare il Milan, ad una sola condizione: non riguarda solo il prezzo

Okafor può lasciare il Milan in estate. Non c’è solo il prezzo tra le condizioni!

Il futuro di Noah Okafor al Milan continua a tenere banco sul fronte del calciomercato. Non è solo il Beşiktaş ad aver mostrato interesse per l’attaccante svizzero; stando a quanto riportato da Sport Mediaset, anche il Fenerbahçe, altro club di punta del campionato turco, avrebbe chiesto informazioni ai rossoneri. Questa duplice attenzione da Istanbul sottolinea un certo fermento attorno al giocatore, che potrebbe lasciare Milano già in questa sessione estiva.

Il Milan, tuttavia, ha una posizione chiara e inamovibile riguardo alla modalità di un’eventuale cessione di Okafor. La dirigenza rossonera, infatti, non è disposta a prendere in considerazione l’opzione del prestito, nemmeno con diritto o obbligo di riscatto. La formula gradita è una sola: la cessione a titolo definitivo. Questa scelta riflette la volontà del club di monetizzare dall’eventuale partenza di un elemento che, pur avendo mostrato sprazzi di talento, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nelle gerarchie di mister Pioli, o chi per lui sarà il tecnico della prossima stagione.

Per quanto riguarda la valutazione economica, la richiesta del Milan per il cartellino di Noah Okafor si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Una cifra che i club turchi, Beşiktaş e Fenerbahçe, dovranno considerare attentamente se intendono portare a termine l’operazione. Il giocatore, arrivato nell’estate del 2023, potrebbe dunque salutare Milanello dopo una sola stagione. L’interesse dei due giganti turchi apre scenari interessanti e potrebbe innescare una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Resta da vedere se le offerte che arriveranno si avvicineranno alla valutazione imposta dal Milan, che intende tutelare i propri investimenti e ricavare il massimo da una possibile cessione. La finestra di mercato è ancora lunga e le trattative sono solo all’inizio.