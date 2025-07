Okafor, il Besiktas non molla: il Milan fissa il prezzo per l’attaccante svizzero

Okafor, il Besiktas spinge per l’attaccante del Milan. Fissato il prezzo necessario per la cessione!

Il Besiktas non molla la presa su Noah Okafor, l’attaccante svizzero di proprietà del Milan, e si prepara a lanciare un’offensiva concreta per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo un primo tentativo di prestito con diritto di riscatto, prontamente respinto dal Diavolo, il club turco starebbe preparando un’offerta economica più sostanziosa, valutata tra i 6 e i 7 milioni di euro. Lo riporta l’emittente turca Radyospor, segno di un interesse sempre più concreto da parte dei bianconeri di Istanbul.

Noah Okafor, classe 2000, è un attaccante versatile, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, da punta centrale ad esterno d’attacco. Dotato di grande velocità, dribbling e un buon fiuto del gol, è arrivato al Milan con grandi aspettative dopo essersi messo in mostra con il Salisburgo in Austria e in Champions League. Tuttavia, la sua prima stagione in maglia rossonera è stata caratterizzata da un rendimento altalenante, spesso frenato da infortuni e dalla forte concorrenza nel reparto offensivo. Nonostante qualche lampo di classe, non è riuscito a imporsi stabilmente nelle gerarchie, soprattutto sotto la guida di Stefano Pioli, l’ex allenatore del club meneghino.

Per il Milan, l’eventuale cessione di Okafor rientrerebbe in una strategia di mercato mirata a razionalizzare la rosa e a generare risorse da reinvestire. Il club di Via Aldo Rossi, che si sta muovendo attivamente sul mercato sia in entrata che in uscita, valuterà con attenzione l’offerta del Besiktas. Una cessione a titolo definitivo, se la cifra dovesse essere considerata congrua, permetterebbe ai rossoneri di ottenere un guadagno significativo e di liberare un posto nel reparto offensivo per nuovi innesti, magari più funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Il Besiktas, dal canto suo, vede in Okafor il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco, aggiungendo qualità e imprevedibilità. Il campionato turco, meno tattico e più fisico, potrebbe esaltare le caratteristiche dell’attaccante svizzero, offrendogli la possibilità di ritrovare continuità e fiducia. Le trattative sono destinate a intensificarsi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Il futuro di Okafor al Milan appare sempre più in bilico, con la Turchia che potrebbe essere la sua prossima destinazione.