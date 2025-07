Okafor: il futuro lontano dal Milan e le molteplici opzioni di mercato. Non c’è solo il Besiktas

Okafor, lo svizzero è fuori dai piani di Massimiliano Allegri ma sull’esterno non c’è solo il Besiktas. Tutti gli aggiornamenti

Noah Okafor sembra destinato a lasciare il calciomercato Milan. L’attaccante svizzero, rientrato dal prestito al Napoli, non rientra nei piani del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri. Questa decisione apre la porta a una cessione che il club di Via Aldo Rossi intende massimizzare per realizzare una plusvalenza significativa. La notizia, riportata da Pietro Mazzara, evidenzia come il percorso di Okafor in maglia partenopea non sia stato all’altezza delle aspettative, con soli sei mesi tutt’altro che esaltanti che hanno convinto il Napoli a non esercitare l’opzione di riscatto.

Nonostante le difficoltà incontrate in Serie A, l’interesse per Okafor non accenna a diminuire. Il calciatore svizzero, noto per la sua velocità e la capacità di giocare su più fronti d’attacco, continua ad attrarre l’attenzione di diversi club a livello internazionale. Tra le pretendenti più concrete, si è fatto avanti il Besiktas, club turco di primo piano, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per raccogliere informazioni e valutare la fattibilità di un’operazione. L’interesse del Besiktas testimonia come il mercato turco sia sempre alla ricerca di profili giovani e di talento, capaci di fare la differenza.

Oltre al club di Istanbul, il nome di Okafor circola anche tra diverse squadre europee e sudamericane. La sua esperienza pregressa al Salisburgo, dove si è messo in mostra con prestazioni convincenti in Champions League, continua a essere un punto a suo favore. La capacità di Okafor di adattarsi a diversi campionati e stili di gioco lo rende un profilo versatile e appetibile per molteplici realtà.

Nelle scorse settimane, un’offerta interessante sarebbe arrivata dal Flamengo, uno dei club più blasonati del campionato brasiliano. Tuttavia, Okafor avrebbe rifiutato la proposta, suggerendo una preferenza per un’esperienza calcistica che gli permetta di rimanere in Europa o comunque in un contesto di alto livello competitivo. Questa decisione evidenzia la determinazione del giocatore a non scendere a compromessi sulla qualità del progetto sportivo che lo attenderà.

Il Milan, dal canto suo, è determinato a trovare la soluzione migliore per cedere il cartellino di Okafor. L’obiettivo è ottenere il massimo dalla sua partenza, reinvestendo poi le risorse per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro del giovane attaccante svizzero, che si trova di fronte a un bivio importante nella sua carriera. L’addio al Milan sembra ormai certo, ma la destinazione finale di Noah Okafor è ancora tutta da scrivere, con diversi scenari possibili che si profilano all’orizzonte per il talento elvetico.