Calciomercato Milan, Tare cede l’esubero? Contatti serrati, questa la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe presto cedere Noah Okafor, esubero rossonero: trattative serrate con il Besiktas. I dettagli

Le voci di mercato si intensificano intorno al Beşiktaş, con il club turco che punta a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Al centro delle attenzioni c’è Noah Okafor, l’attaccante svizzero attualmente in forza al calciomercato Milan, identificato come uno dei principali candidati per ricoprire il ruolo di ala sinistra. Le trattative tra le Aquile Nere e i rossoneri sono in una fase avanzata, con posizioni divergenti che rendono il dialogo serrato ma promettente.

Il Diavolo, dal canto suo, sembra intenzionato a monetizzare l’investimento fatto per Okafor, preferendo una cessione a titolo definitivo con un compenso fisso. L’attaccante classe 2000, noto per la sua velocità e capacità di dribbling, non ha trovato la continuità desiderata in Serie A nella sua prima stagione in Italia, ma le sue potenzialità rimangono indubbie. La dirigenza del club meneghino, dopo averlo acquistato dal Salisburgo, valuta ora la migliore strategia per il suo futuro.

D’altra parte, il Beşiktaş sta spingendo per una formula diversa: un prestito con diritto di riscatto. Questa opzione permetterebbe al club di Istanbul di valutare appieno l’impatto di Okafor nel campionato turco prima di impegnarsi in un acquisto definitivo. L’interesse del giocatore stesso verso un trasferimento in Turchia è un fattore chiave che potrebbe facilitare l’accordo. Okafor vede nel Beşiktaş una potenziale opportunità per ritrovare spazio e continuità, elementi fondamentali per la sua crescita professionale.

Il Beşiktaş, storico club della Süper Lig turca, è alla ricerca di nuovi talenti che possano innalzare il livello tecnico della squadra. L’arrivo di un giocatore dinamico come Okafor potrebbe fornire all’allenatore nuove soluzioni tattiche e aumentare la pericolosità offensiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le due società riusciranno a trovare un punto d’incontro sulle modalità del trasferimento. I tifosi delle Aquile attendono con ansia sviluppi positivi che possano portare il talentuoso esterno in riva al Bosforo, rafforzando le ambizioni del club per la prossima stagione.