Okafor è un fattore dalla panchina: nessuno come lui in Serie A! Il dato dopo Lazio Milan

Okafor è un fattore dalla panchina: nessuno come lui in Serie A! Il dato clamoroso sulle reti dello svizzero dopo Lazio Milan

Lazio Milan, gara dell’Olimpico in scena stasera per il 27° turno di campionato, è stata decisa da Noah Okafor. L’attaccante svizzero, subentrato nel secondo tempo, ha deciso il match con il suo gol all’88’. Non è la prima volta che l’ex Salisburgo risulti decisivo dalla panchina.

Come riferisce il profilo X di OptaPaolo: «Nessun giocatore ha segnato più gol partendo dalla panchina di Noah Okafor in questo campionato (quattro, come Lautaro Martinez e il compagno di squadra Luka Jovic). Risorsa».