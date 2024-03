Okafor a Dazn: «Il gol significa tanto per me, contento dei tre punti. Mi alleno duramente ogni giorno»

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

GOL – «Significa tanto per me, per aiutare la squadra. Oggi ero pronto, è stata una partita difficile ma sono davvero contento dei tre punti».

INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO PER LUI – «Mi alleno duramente ogni giorno, voglio aiutare la squadra ogni allenamento e ogni partita. Sono contento dei tre punti».

ANALISI DEL MATCH – «È stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficolta ma è il calcio. Nella ripresa ci siamo sbloccati ed è arrivata questa vittoria».

TESTA ALL’EUROPA LEAGUE – «Dobbiamo goderci i tre punti e prepararci alla partita di giovedì, saremo pronti».