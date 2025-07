Okafor non è nei piani del Milan, varie squadre interessate: parte in questo calciomercato

Okafor lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Tante squadre interessate all’attaccante svizzero

Il calciomercato estivo continua a muovere i suoi fili e tra i giocatori in uscita dal Milan figura Noah Okafor, l’attaccante svizzero classe 2000. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, diversi club stranieri hanno manifestato un concreto interesse per il calciatore, segno che il suo futuro potrebbe non essere più a tinte rossonere.

Arrivato al Diavolo nell’estate del 2023 dal Salisburgo, Okafor non è riuscito a imporsi completamente nelle gerarchie dell’attacco dell’undici di San Siro. Nonostante le sue qualità tecniche e la sua duttilità, che gli permettono di ricoprire più ruoli offensivi, la sua permanenza a Milano sembra giunta al capolinea, non rientrando appieno nei piani del club lombardo per la prossima stagione.

Bundesliga, Qatar e Turchia: Le Destinazioni Possibili per l’Ex Salisburgo

Le richieste di informazioni per Noah Okafor provengono da diverse leghe europee ed extra-europee. In particolare, si registrano interessi dalla Bundesliga, il massimo campionato tedesco, dove l’attaccante ha già militato con successo. Le squadre tedesche, note per il loro calcio dinamico e offensivo, potrebbero rappresentare un ambiente ideale per Okafor per esprimere al meglio le sue potenzialità.

Non solo Germania, però. Anche club del Qatar e della Super Lig turca hanno sondato il terreno per l’attaccante della nazionale svizzera. Questi campionati, in forte crescita e con ambizioni sempre maggiori, potrebbero offrire a Okafor nuove sfide e un ruolo da protagonista. La volontà del Milan di cedere il giocatore, unita alla sua giovane età e al suo potenziale ancora inespresso, lo rendono un profilo appetibile per diverse realtà calcistiche.

La cessione di Okafor permetterebbe ai rossoneri di liberare un posto in rosa e di incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato, in linea con la strategia della dirigenza guidata da Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan. Resta da capire quale sarà la destinazione finale per il giovane attaccante, ma è chiaro che il suo percorso con il Diavolo è ormai ai titoli di coda. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Noah Okafor.