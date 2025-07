Calciomercato Milan, quale futuro per Okafor in uscita? Ci sono due piste che stanno prendendo forma. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Noah Okafor è uno dei dossier aperti sul tavolo del calciomercato in casa Milan. L’attaccante svizzero, classe 2000, arrivato la scorsa estate dal Salisburgo, ha faticato a trovare continuità e spazio nel reparto offensivo rossonero, finendo così nel mirino di diversi club europei, con la Turchia in prima linea.

In particolare, due colossi di Istanbul, Fenerbahçe e Beşiktaş, si sono mossi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. Entrambe le società turche, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero proposto un’operazione di prestito secco. Questa soluzione potrebbe rivelarsi ideale per tutte le parti coinvolte.

Per il Milan, infatti, il prestito di Okafor rappresenterebbe un’ottima opportunità per permettere al giovane attaccante di giocare con maggiore continuità. L’obiettivo è quello di valorizzarne le indubbie qualità tecniche e accelerare il suo percorso di crescita, consentendogli di accumulare esperienza preziosa in un campionato competitivo. L’idea è quella di farlo tornare a Milano nella stagione 2025/26 con un bagaglio tecnico e tattico arricchito, pronto a giocarsi un ruolo da protagonista.

Dal canto loro, Fenerbahçe e Beşiktaş vedono in Okafor un rinforzo di qualità per i rispettivi attacchi, un giocatore capace di portare velocità e imprevedibilità. La possibilità di averlo in prestito, senza l’onere di un acquisto definitivo nell’immediato, rende l’affare particolarmente appetibile per i club turchi. La palla passa ora al Milan, che dovrà valutare attentamente l’offerta migliore per garantire a Okafor la giusta piattaforma per il suo sviluppo.