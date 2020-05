Il Milan punta Martin Odegaard per l’estate: il Real Madrid apre al prestito del classe ’98 esploso nella passata stagione al Sociedad

Il Milan punta forte su Martin Odegaard, il secondo osservato da Maldini e Massara durante il blitz Theo Hernandez dello scorso 20 giugno. Il centrocampista attualmente al Real Madrid, l’anno scorso in prestito al Sociedad, è un fantasista capace di giocare anche nel ruolo di mezzala sapendo abbinare all’ottima qualità tecnica anche una visione di gioco da potenziale fuoriclasse.

Nell’ottica dei “campioni in prosettiva” di Elliott, Gazidis e Rangnick il nome di Martin Odegaard appare quasi in maniera scontata nel taccuino stilato in vista del prossimo calciomercato. Il Real Madrid, che al momento ha un centrocampo “bloccato” dai vari fenomeni presenti in rosa, potrebbe scegliere di lasciar partire il talento norvegese in prestito. I rossoneri ci sono.