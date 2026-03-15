Oddo esulta: «Quella di oggi vittoria voluta fortemente, i ragazzi sono stati bravi in questo aspetto»

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha commentato la vittoria ottenuto oggi in trasferta contro l’Oltrepò: le sue dichiarazioni

Al termine della vittoria esterna contro l’Oltrepò BFC, Massimo Oddo ha espresso grande soddisfazione per la maturità mostrata dal suo Milan Futuro. Il tecnico ha lodato la capacità della squadra di restare in partita contro un avversario ostico, premiando il cinismo dei suoi.

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PAROLE – «Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. Siamo stati bravi a giocare un bel secondo tempo, sfruttando poi l’occasione del gol, forse avremmo potuto fare di più ma siamo soddisfatti. Restiamo una squadra giovane e che può ancora migliorare, i ragazzi sono stati bravi a voler vincere fortemente questa partita».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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