Oddi al veleno: «Sarà un caso, ma quando si gioca a Milano o a Torino c’è sempre qualche problema...»

Oddi parla così della sfida tra Milan e Lazio dopo il tanto discusso episodio arbitrale. Poi, lancia le parole al veleno

Giancarlo Oddi, ex calciatore e opinionista, è intervenuto su Radiosei per commentare il momento della Lazio dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, un match segnato da polemiche sull’episodio finale. Oddi ha espresso un’opinione critica sulla gestione arbitrale in alcune sedi: «Sarà un caso, ma quando si gioca a Milano o a Torino c’è sempre qualche problema» ha osservato. Nonostante il caos generato, con la colpa attribuita al VAR che avrebbe richiamato l’arbitro, Oddi ritiene che forse la Lazio abbia fatto bene a non alimentare ulteriormente la discussione: «Inutile parlare, non si può tornare indietro, la gara è finita». La società, secondo lui, potrebbe aver scelto la strategia di evitare il peggio, pur ammettendo che una presa di posizione «senza eccessivo clamore» sarebbe stata opportuna.

L’attenzione dell’ex difensore si sposta poi sulla prestazione della squadra, al di là delle decisioni arbitrali.

Oddi, La Lettura Positiva con Criticità in Attacco

Al netto della sconfitta, Oddi si è detto soddisfatto della prestazione complessiva della Lazio contro il Milan. Pur riconoscendo che il rigore non assegnato avrebbe potuto cambiare il risultato, la partita giocata non lo ha deluso. Ha definito buona la lettura della gara da parte della squadra di Sarri. La principale criticità, tuttavia, rimane sempre la fase offensiva: «Il difetto è sempre quello dell’attacco». Nonostante la Lazio abbia creato diverse occasioni, trovando però anche un portiere avversario in grande giornata, Oddi nota un progressivo miglioramento nel giocare a viso aperto e si augura che questo coincida con la chiusura del periodo peggiore a livello di risultati.