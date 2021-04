Obiettivo Milan: 15 punti per la Champions League, il punto

Obiettivo Milan: per la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri dovranno almeno ottenere 75-78 punti

Il Milan vuole qualificarsi alla prossima Champions League, per farlo dovrà vedersela nelle prossime otto sfide di campionato con Genoa, Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus, Torino, Cagliari e Atalanta.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il team di Stefano Pioli per approdare tra le prime quattro in classifica dovrebbe conquistare almeno 75-78 punti. Per la volata finale decisivi saranno gli attaccanti.