Nuovo stadio San Siro, avviato l’iter per iniziare i lavori: ecco qual è la data prevista

Nuovo stadio San Siro, avviato l’iter per iniziare i lavori dal Comune di Milano: ecco qual è la data prevista per la prima fase del progetto

A Milano prende ufficialmente il via l’iter amministrativo che porterà alla realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro, dopo la vendita dello stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan, avvenuta lo scorso 5 novembre. L’obiettivo è chiaro: arrivare all’avvio dei lavori nel secondo semestre del 2027.

Il Comune di Milano ha pubblicato la determina per l’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), primo passo formale legato alla proposta di piano attuativo. Come spiegato da Palazzo Marino, il percorso porterà successivamente all’adozione del piano e all’approvazione dello stralcio funzionale 1.

Prima fase: nuovo stadio e modifiche strutturali

Questa prima fase prevede interventi chiave per l’avvio del progetto. Tra questi, lo spostamento del Tunnel Patroclo, opera pubblica che sarà realizzata dal soggetto privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la costruzione del nuovo stadio e la demolizione parziale dell’attuale Meazza.

Si tratta di passaggi fondamentali per consentire la trasformazione dell’area, mantenendo una parte della struttura esistente e avviando al contempo il nuovo impianto destinato a ospitare le gare di Inter e Milan.

Seconda fase: riqualificazione e aree verdi

Il progetto complessivo prevede poi una seconda fase, incentrata sulla riqualificazione dell’intera area di San Siro. In questo step sarà prevista la rifunzionalizzazione della parte conservata dello stadio, oltre allo sviluppo di spazi a destinazione terziaria e commerciale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle aree verdi, con circa 80mila metri quadrati che verranno ceduti al Comune, contribuendo a un ridisegno urbanistico più sostenibile della zona.

Accordo istituzionale per accelerare i tempi

Come riportato da ANSA, Regione Lombardia e Comune di Milano hanno già condiviso i principali passaggi del progetto e si preparano a sottoscrivere, insieme alla società Stadio San Siro S.p.A., un accordo per garantire il rispetto delle tempistiche.

L’obiettivo dichiarato è chiudere l’iter autorizzativo in tempo utile per avviare i lavori nel 2027, segnando così un passaggio storico per il futuro degli impianti sportivi milanesi.

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