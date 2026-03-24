Nuovo stadio Milan, progetto Muro Giallo: inizia ufficialmente la VAS. Tutti i dettagli

Nuovo stadio Milan, iniziata ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategia: progetto Muro Giallo sullo stile dello stadio del Dortmund

Il sogno di una nuova casa per il Milan entra in una fase decisiva. Il Comune di Milano ha ufficialmente avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il piano urbanistico “GFU San Siro”, un passaggio burocratico ma sostanziale che precede l’approvazione del piano attuativo.

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Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’obiettivo è definire entro febbraio 2027 ogni dettaglio dell’area che circonderà il nuovo impianto, trasformando il quartiere in un polo attivo 365 giorni l’anno. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha ribadito la centralità del progetto: un investimento privato da 1,5 miliardi di euro sostenuto da RedBird, capace di generare per il club oltre 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi a stagione.

Nuovo stadio Milan, inclinazione da Muro Giallo: i segreti del progetto Foster + Manica

Il nuovo San Siro, firmato dagli studi Foster + Partners e Manica, sarà un gioiello di tecnologia e passione. Con una capienza di 71.500 posti su due anelli, l’impianto promette una visibilità perfetta grazie a un’inclinazione degli spalti di 37°, la stessa della leggendaria Südtribüne di Dortmund.

Tra le innovazioni più attese spicca il tunnel degli spogliatoi con parete in vetro, che permetterà ai tifosi di vivere il pre-partita a stretto contatto con i calciatori. I lavori dovrebbero partire nella prima metà del 2027, con l’obiettivo di inaugurare lo stadio nel dicembre 2030, in tempo per gli Europei 2032.