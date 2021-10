Nuovo Stadio Milano: tutti i dubbi del Sindaco Sala

Il progetto del nuovo stadio entra adesso nel vivo, ma il sindaco Sala avrebbe tre dubbi. La Repubblica fa il punto sulla situazione

Con la rielezione del sindaco Beppe Sala al comune di Milano, è ripresa con forza la questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, il primo cittadino milanese starebbe temporeggiando a per tre motivi.

«La prima è l’opposizione dei residenti. La seconda riguarda l’area del progetto sportivo-immobiliare: è di proprietà pubblica sulla quale il Comune concede un indice di edificabilità inferiore a quella prevista dalla legge sugli stadi. Infine, c’è il destino del vecchio Meazza: su richiesta della giunta, Milan e Inter hanno presentato un progetto per cui non verrà demolito del tutto, ma trasformato in uno spazio tra centro sportivo e area verde. Da qui ripartirà la trattativa, con Milan e Inter che attendono di essere convocati a breve».