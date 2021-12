Nuovo Stadio Milano, Lee: «Uno dei più iconici del calcio mondiale»

Le dichiarazioni di Christopher Lee, Managing Director – EMEA di Populous, dopo la scelta sul progetto per il nuovo stadio di Milano

Inter e Milan hanno scelto ‘La Cattedrale’ di Popolous per il progetto del nuovo stadio di Milano: le parole del Managing Director – EMEA di Populous Christopher Lee:

«La Cattedrale diventerà uno degli stadi più iconici del calcio mondiale. Sarà una “casa” di livello internazionale, moderna, su misura per i leggendari club AC Milan e FC Internazionale Milano e costituirà il cuore pulsante di un nuovo quartiere cittadino. Sarà uno stadio di cui tutti i milanesi potranno godere per le generazioni a venire, all’altezza della città e in grado celebrarne il patrimonio culturale. Uno stadio di Milano e per Milano»