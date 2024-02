Nuovo stadio Milan, la RIVELAZIONE di Serafini: «Sono sicuro che Milan e Inter avranno due stadi diversi. Costruirlo insieme? È demenziale»

Nuovo stadio Milan, la RIVELAZIONE del giornalista Serafini: ecco cosa ha detto a Milannews24

Il giornalista e scrittore Luca Serafini è intervenuto in esclusiva a Milannews24 per analizzare la questione legata al nuovo stadio dei rossoneri.

PAROLE – «Il Milan sta cercando di rabbonire Sala per non avere più rotture di scatole, ostruzionismo, minacce e tutto quello che la società ha vissuto in questi anni. E quindi risponde che va bene a tutto quello che dice, così se lo tolgono un po’ di torno. Quando un club è così avanti nei progetti e nelle trattative col comune di San Donato, non c’è un motivo per tornare indietro. L’idea di costruire insieme uno stadio tra due club che sono tra i più grandi d’Europa, è demenziale. Sala ha detto una sola cosa intelligente in questi anni: quando con la sua giunta si è domandato, dopo tanti no, se loro avessero una proposta o meno da fare. Da quando il fondo Elliott ha preso il Milan l’obiettivo era quello di fare lo stadio da soli, quindi sono pronto a scommettere che le due società si faranno i due stadi da soli».

L’INTERVISTA COMPLETA A LUCA SERAFINI