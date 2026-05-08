Il Milan è pronto a riconoscere un rimborso al Comune di San Donato per il nuovo stadio: le ultime

Il Milan è pronto a riconoscere un rimborso al Comune di San Donato Milanese per l’iter del progetto del nuovo stadio nell’area San Francesco

Il Milan è pronto a riconoscere un rimborso al Comune di San Donato Milanese per l’iter legato al progetto del nuovo stadio nell’area San Francesco. Come riportato da Il Cittadino, il club rossonero effettuerà un bonifico da 74mila euro per compensare l’attività istruttoria svolta dagli uffici comunali.

Il progetto, avviato attraverso SportLifeCity, società partecipata al 90% dal Milan, prevedeva la costruzione di un impianto di proprietà a sud di Milano. L’ipotesi è poi tramontata dopo la decisione dei rossoneri di tornare a puntare su San Siro.

Secondo il quotidiano, il versamento rappresenta una sorta di ristoro per le consulenze e il lavoro svolto dai tecnici del Comune durante la fase di valutazione del progetto. L’impegno era già previsto negli accordi iniziali tra il club e l’amministrazione guidata da Francesco Squeri.

Stadio Milan, le parole di Mistretta

Sulla vicenda è intervenuto Massimiliano Mistretta, assessore all’urbanistica del Comune di San Donato Milanese.

PAROLE – «Gli uffici comunali istruiscono continuamente pratiche e naturalmente può capitare che queste non si concretizzino. Ma finora non era mai stato previsto un rimborso. L’averlo inserito negli accordi dimostra l’attenzione, la responsabilità e la serietà con cui abbiamo portato avanti l’iter teso a valutare la sostenibilità e la concreta fattibilità del progetto».

L’assessore ha poi parlato anche del futuro dell’area San Francesco.

FUTURO AREA – «Oggi, con la stessa serietà, guardiamo a quell’area orientando una pianificazione urbanistica che possa garantire uno sviluppo sostenibile, di qualità, a forte vocazione sportiva e di carattere sovracomunale».

Il capitolo San Donato si avvia dunque verso la chiusura amministrativa, mentre il futuro del nuovo stadio rossonero resta legato al dossier San Siro.