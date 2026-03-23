Stadio Milan, stop al progetto dell’impianto a San Donato: il Comune presenta il conto per le spese sostenute!

Stadio Milan, dopo lo stop al progetto dell’impianto a San Donato: il Comune presenta il conto per le spese sostenute! Le nuove ipotesi

Il progetto per il nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese è definitivamente sfumato, ma lascia dietro di sé alcune conseguenze economiche e progettuali. Come riportato da Il Giorno, il Comune di San Donato ha presentato il conto alla società Sportlifecity, quantificando in 74.360 euro le spese sostenute per l’analisi del progetto.

Si tratta di costi legati a consulenze, approfondimenti tecnici e iter burocratici, affrontati dall’Ente locale nel corso di oltre un anno di lavoro per valutare la fattibilità dell’impianto, che avrebbe dovuto ospitare circa 70mila spettatori.

A rendere nota la richiesta è stato il sindaco Francesco Squeri, intervenuto durante l’ultimo consiglio comunale in risposta a un’interrogazione presentata dai consiglieri del Partito Democratico. Il primo cittadino ha spiegato che l’elenco delle spese è stato presentato «per una preliminare condivisione», aprendo così alla possibilità di un confronto con i soggetti coinvolti.

Il futuro dell’area dopo lo stop allo stadio

Con la decisione del Milan di abbandonare definitivamente l’ipotesi San Donato per concentrarsi su San Siro, resta ora da capire quale sarà il futuro dell’area di San Francesco, inizialmente destinata a ospitare il nuovo impianto rossonero.

Secondo quanto riportato ancora da Il Giorno, negli ultimi giorni sono emerse alcune possibili alternative. In particolare, si starebbe valutando la realizzazione di un palazzetto per la pallacanestro, con un investimento stimato intorno ai 400 milioni di euro, anche in relazione all’interesse di RedBird e Oaktree per il progetto NBA Europe.

Un’altra ipotesi riguarda invece lo sviluppo di strutture dedicate al settore giovanile e al calcio femminile, una soluzione che permetterebbe comunque di valorizzare l’area mantenendo un legame con il mondo sportivo.

Il dossier resta quindi aperto: dopo il mancato progetto dello stadio, il futuro di San Donato sarà oggetto di nuove valutazioni strategiche, con l’obiettivo di non disperdere il lavoro già svolto e trovare una destinazione sostenibile per l’area.

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