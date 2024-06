Nuovo stadio Milan, il Sindaco di San Donato: «Fase di stallo». Poi la RISPOSTA a Sala

Il sindaco di San Donato Milanese, ha risposto a quello di Milano, Beppe Sala, sul tema nuovo stadio del Milan

Le parole riportate dall’ANSA del sindaco di San Donato Milanese, in risposta a quello di Milano, Beppe Sala, sul tema nuovo stadio del Milan:

LE PAROLE – «Se Sala la pensa così, rispetto il suo pensiero ma faccio l’esempio di Londra dove ci sono cinque o sei stadi della Premier League che sono in quartieri vicini. Stadio del Milan? Per adesso devono ancora rispondere gli enti, risponderanno con l’adesione penso entro una settimana. Di certezze non ce ne sono. Io non ho più incontrato il Milan, ci sono più che altro incontri a livello di tecnici di ufficio tecnico del Comune con Regione Lombardia e i tecnici della progettazione dello stadio. In questo momento c’è una fase di stallo»