Nuovo stadio Milan e Inter: i Verdi bocciano il progetto

Il partito dei Verdi ha bocciato il progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio: «Molto dannoso per l’ambiente»

Come si legge nella nota pubblicata dai Verdi di Milano, il progetto presentato da Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio sarebbe molto dannoso per l’ambiente a causa della vasta cementificazione e abbattimento di 100 alberi adulti:

LA NOTA- Il centrodestra (Sgarbi e Cattaneo) si accorge che abbattere San Siro causerebbe un problema ambientale. Non disperiamo che ci possa arrivare anche il centrosinistra milanese. “La superbufala della neutralità carbonica che la giunta chiede è ridicola, siamo in emergenza climatica e dobbiamo dimezzare le emissioni di Co2 entro il 2030. Il Politecnico ci dice che abbattere il Meazza causerebbe l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 – si legge ancora -. Cioè il contrario del percorso per arrivare alla neutralità. La giunta confonde il segno ‘+’ col segno ‘-‘; ora c’è un bel prato verde di 53mila mq che verrà cementificato, e più di 100 alberi adulti che saranno abbattuti. Chiedere il 50% di verde fa un po’ malinconia, visto che è obbligatorio per i progetti che deve approvare il Comune, e che per gli scali ferroviari la soglia minima è il 65%.