Nuovo stadio Milan e Inter, l’ad nerazzurro: «Non ci sono novità ma…». Le parole di Alessandro Antonello

Intervenuto all’evento “Lombardia CONI Awards”, l’ad dell’Inter Alessandro Antonello ha voluto parlare del nuovo stadio nerazzurro. Le parole a Sky Sport.

STADIO – «Stadio? Oggi abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i tifosi nel percorso per avere una nuova casa: vogliamo sentire la loro voce capendo come dobbiamo sviluppare il progetto. Novità non ce ne sono, abbiamo questo periodo di esclusiva e stiamo lavorando per capire se questo progetto sarà fattibile con la proprietà e il comune. Volevamo dire ai tifosi che volevamo sentire la loro voce».