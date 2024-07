Nuovo stadio Milan, il COMUNICATO del Comune di San Donato dopo l’Accordo di Programma: NOVITÀ in vista? Tutti i dettagli

Il Comune di San Donato, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto il punto sul nuovo stadio del Milan dopo l’Accordo di Programma.

COMUNICATO – «Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto la nota di Città Metropolitana di Milano in merito alla richiesta di adesione alla proposta di Accordo di programma avanzata dal Sindaco Squeri. Dopo l’adesione delle società facenti capo a Ferrovie dello Stato e di Regione Lombardia, anche la Città Metropolitana ha dato riscontro con una lettera in cui chiede di invitare al Comitato per l’Accordo anche il Comune di Milano e il Parco Agricolo Sud Milano.

«La richiesta di estendere la partecipazione al “tavolo di lavoro” ad altri soggetti istituzionali – commenta il Sindaco Francesco Squeri – rappresenta per noi un elemento positivo e da porre alla valutazione, come previsto dalla normativa di riferimento, al Comitato stesso che, su questo fronte, dovrà ricevere la richiesta di adesione da parte degli Enti pubblici che vogliano proporre il loro diretto coinvolgimento».