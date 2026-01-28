Nuovo stadio Milan a San Donato, l’Ass. Misretta prende posizione: parole chiare e messaggio ai rossoneri

Nuovo stadio Milan a San Donato: l’Assessore Mistretta ha fatto il punto sui progetti rossoneri: le sue dichiarazioni

Il capitolo stadio a San Donato Milanese è ufficialmente chiuso, ma il dialogo tra il Comune e il club rossonero per l’area San Francesco è più vivo che mai. Intervenuto in esclusiva a Radio Rossonera, l’assessore alle Opere Pubbliche Massimiliano Mistretta ha tracciato la rotta per il futuro dei terreni che il Milan ha acquistato per 40 milioni di euro.

Nuovo stadio Milan a San Donato, la presa d’atto del Comune

La scelta del Milan di puntare sul nuovo San Siro insieme all’Inter (acquisto perfezionato per 197 milioni) ha cambiato radicalmente i piani, ma non ha annullato il valore strategico di San Donato:

Fine dell’iter stadio: «La possibilità di vedere lo stadio nell’area San Francesco si è chiusa quando il Milan ha deciso di comprare le aree di San Siro», ha spiegato Mistretta. Una scelta definita “legittima ma alternativa” a quella nell’hinterland.

Il "Patto" per la qualità: L'amministrazione comunale e il club condividono l'obiettivo di non lasciare l'area nel degrado. Si punta a un progetto di interesse sovralocale , con una forte vocazione sportiva e di alta qualità architettonica.

L’amministrazione comunale e il club condividono l’obiettivo di non lasciare l’area nel degrado. Si punta a un progetto di , con una forte e di alta qualità architettonica. Proposte sul tavolo: Il Milan ha già prospettato informalmente alcune alternative nei mesi scorsi. Ora il Comune attende una proposta progettuale concreta per avviare il nuovo percorso.

L’ipotesi “Cittadella delle Giovani Promesse”

Sebbene Mistretta non sia entrato nei dettagli tecnici, le indiscrezioni portano verso un progetto già accostato all’area San Francesco:

La creazione di un centro sportivo d’avanguardia per il settore giovanile e il calcio femminile. Una soluzione che permetterebbe al Milan di valorizzare l’investimento fatto tramite SportLifeCity e al Comune di riqualificare una zona storicamente problematica, trasformandola in un polo d’eccellenza per lo sport milanese.