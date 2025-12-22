Nuovo San Siro, Scavuzzo parla così dei prossimi passaggi: «Non è ancora finita, mi piace pensare che…»

Nuovo San Siro, parla la vicesindaca Anna Scavuzzo. Dai prossimi passaggi alle speranze future: le sue parole

Il tema del nuovo stadio e del futuro di San Siro torna al centro del dibattito politico milanese grazie alle parole della vicesindaca Anna Scavuzzo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la numero due di Palazzo Marino ha rivendicato con orgoglio la trasparenza dell’iter amministrativo che sta portando alla vendita dell’impianto e dell’area circostante a Milan e Inter. Scavuzzo ha sottolineato come la pubblicazione di tutti i documenti ufficiali sia la prova di un lavoro svolto in modo chiaro, permettendo a chiunque di farsi un’opinione basata su dati oggettivi.

Nuovo San Siro, un percorso ancora lungo

Il percorso verso la riqualificazione urbana, tuttavia, non è ancora concluso. La vicesindaca ha ribadito l’impegno del Comune nel monitorare ogni singola fase della trasformazione, assicurando che l’amministrazione continuerà a verificare il rispetto dei passaggi chiave. Guardando al futuro, Scavuzzo non ha nascosto una certa ambizione politica e personale: alla domanda su eventuali istruzioni per chi erediterà il progetto, ha risposto auspicando una continuità amministrativa, dichiarando apertamente l’obiettivo di essere ancora in carica per inaugurare ufficialmente la nuova casa dei club milanesi.