Nuovo San Siro Milan, accordo con l’Inter: ecco a chi verrà affidato il progetto relativo all’impianto

Nuovo San Siro Milan, in definizione l’accordo con l’Inter: ecco a chi verrà affidato il progetto per la costruzione del nuovo impianto

Milano è sul punto di vivere una svolta epocale nel suo panorama calcistico e architettonico. I due colossi meneghini, Inter e Milan, sembrano infatti orientati verso una scelta di prestigio internazionale per la progettazione del loro nuovo stadio. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il nome dell’archistar britannica Sir Norman Foster, con il suo rinomato studio Foster + Partners, è sempre più vicino ad aggiudicarsi l’ambita gara.

La notizia, che sta rimbalzando con insistenza negli ambienti calcistici e urbanistici, indica che la cordata formata da Foster + Partners e dalla boutique di architettura Manica, specializzata in strutture sportive e ricreative, sarebbe in pole position. Questo sviluppo segna un passo cruciale nella lunga e complessa vicenda legata al futuro impianto che dovrà sostituire l’attuale stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, un’icona che ha fatto la storia del calcio ma che ormai necessita di un ammodernamento radicale o di una totale sostituzione per allinearsi agli standard internazionali più elevati.

L’eventuale scelta di Norman Foster rappresenterebbe un colpo di scena significativo. Foster è uno dei nomi più autorevoli e rispettati nel panorama dell’architettura mondiale, con un portfolio che vanta opere iconiche sparse in tutto il globo, dai grattacieli ai ponti, dai musei agli aeroporti. La sua filosofia progettuale si distingue per l’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alla creazione di spazi funzionali ma esteticamente impattanti. Affidare a lui la visione del nuovo stadio significherebbe garantire a Milano un’opera all’avanguardia, capace di diventare non solo un tempio del calcio, ma anche un simbolo architettonico della città.

La collaborazione con Manica, studio guidato da David Manica e noto per aver contribuito alla progettazione di stadi moderni e multifunzionali in diverse parti del mondo, suggerisce un approccio che combina la visione architettonica di alto livello con una profonda comprensione delle esigenze specifiche di un impianto sportivo di tale portata. Questo mix di competenze potrebbe portare alla realizzazione di uno stadio non solo bello da vedere, ma anche estremamente efficiente in termini di fruibilità, esperienza per i tifosi e capacità di generare ricavi per i club.

La decisione finale è attesa con grande fermento, in quanto il nuovo stadio è visto da Inter e Milan come un elemento fondamentale per la loro crescita economica e sportiva. Un impianto moderno e di proprietà consentirebbe ai club di incrementare significativamente i ricavi da biglietteria, merchandising, sponsorizzazioni ed eventi, riducendo al contempo i costi di gestione. Inoltre, un nuovo stadio rappresenterebbe un volano per la riqualificazione urbana dell’area circostante, con possibili benefici per l’intera comunità milanese.

Le indiscrezioni del Corriere della Sera suggeriscono che la gara indetta dai due club sia giunta alle battute finali e che l’annuncio ufficiale potrebbe essere imminente. Se confermata, la scelta di Norman Foster rappresenterebbe un’ulteriore conferma della vocazione di Milano a proiettarsi nel futuro, abbracciando l’eccellenza e l’innovazione anche nel campo dell’architettura sportiva. L’attesa è palpabile per scoprire i dettagli di questo progetto ambizioso che promette di cambiare il volto del calcio milanese per le decadi a venire.