Nuovo San Siro, Sala confessa: «Dove giocheranno Milan e Inter tra 10 anni? Le idee sono molto chiare»

Nuovo San Siro, il sindaco di Milano Sala ha parlato del progetto che riguarda i rossoneri e l’Inter: le sue dichiarazioni

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Milano Sala, Inter e Milan giocheranno in un nuovo stadio nell’area di San Siro entro dieci anni. La realizzazione di un nuovo impianto è fondamentale per le due squadre, che vogliono garantire un’esperienza di alta qualità per i tifosi e allo stesso tempo rispettare le norme e le esigenze della città.

«La cosa importante è che la Serie A non vada in un altro Comune», ha dichiarato. «Stiamo facendo una corsa per cedere il vecchio San Siro e le aree limitrofe entro quest’estate». L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo stadio che possa ospitare gli Europei del 2032 e che possa essere un impianto moderno e all’avanguardia.

Tuttavia, il progetto è ancora in fase di discussione e ci sono ancora alcuni punti da chiarire. «Io penso che il progetto definitivo di San Siro arriverà dopo l’atto di vendita», ha detto la fonte. «Stiamo ancora discutendo sulla localizzazione dell’impianto e il Consiglio comunale ha consigliato un ripensamento per allontanarle dalle case».

Sala ha anche sottolineato l’importanza di avere delle garanzie rispetto alle richieste del Consiglio comunale. «Per esempio sulla capienza, per garantire prezzi accessibili ai tifosi servono almeno 70mila posti». La realizzazione di un nuovo stadio è un progetto ambizioso che richiede una grande collaborazione tra le parti coinvolte.

In ogni caso, Inter e Milan sembrano essere determinate a realizzare un nuovo stadio che possa essere un simbolo della loro storia e della loro passione per il calcio. La realizzazione di un nuovo impianto sarà un passo importante per le due squadre e per la città di Milano, e sarà interessante vedere come si svilupperà il progetto nei prossimi mesi.