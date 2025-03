Condividi via email

Nuovo DS Milan, Paratici in pole su tutti: primi contatti con Furlani sul progetto. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta su TMW il giornalista Marco Conterio, il nuovo DS Milan trova sempre di più un volto in Paratici. L’ex Juventus in pole sugli altri candidati e avrebbe avuto già i primi contatti sul progetto futuro con Furlani.

PAROLE – Ds Milan: Paratici è in vantaggio rispetto agli altri. Ha già avuto contatti con Furlani e presto le parti parleranno anche degli eventuali dettagli del progetto. La prossima settimana, Furlani vedrà anche Tare e gli altri nomi (Kim Falkenberg e non soltanto)