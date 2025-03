Nuovo DS Milan, Letizia stupisce tutti! Mossa da non credere, arriva lui

Nuovo DS Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha fornito una clamorosa indicazione sul futuro dirigenziale del club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha parlato così della ricerca di un DS in casa Milan.

PAROLE – «Io non penso che il Milan voglia un direttore sportivo. Ho l’impressione che cerchi un Head of Football. E’ una differenza importante. Il ds per noi italiani è quello che fa le trattative, l’Head of Football è sostanzialmente un amministratore delegato sportivo».