Nuovo DS Milan, l’indiscrezione è da non credere! Accordo sempre più vicino? Cosa è successo. Segui le ultimissime

Come riporta QSVS, ci sono novità per quanto riguarda il nuovo DS Milan. Fabio Paratici intercettato in un hotel di Milano poche ore dopo l’incontro con Giorgio Furlani. Al momento l’ex Juventus è il principale candidato per ricoprire il ruolo di direttore sportivo nel club rossonero.