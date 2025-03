Nuovo DS Milan, Furlani entra in azione: casting pronto, sono quattro i nomi sul tavolo dell’AD

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani è pronto ad entrare in azione per quanto riguarda la nomina del nuovo dirigente rossonero: 4 in lizza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Giorgio Furlani, CEO del Milan, si prepara ad aprire il casting per il ruolo di direttore sportivo del club rossonero.

Giorgio Furlani nelle prossime settimane vedrà 4 direttori sportivi: Fabio Paratici, Igli Tare, Markus Krösche (Eintracht), Thiago Scuro (Monaco). I favoriti sono i primi due.