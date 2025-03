Condividi via email

Nuovo Direttore Sportivo Milan, Paratici è ora il favorito: non c’è solo Allegri per la panchina. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Uno scenario che sta prendendo sempre più quota in casa Milan è quello di Fabio Paratici con Massimiliano Allegri seduto in panchina. Come riportato da Calciomercato.com l’ex Tottenham e Juventus è il favorito.

Non ci sarebbe solamente Massimiliano Allegri all’interno della sua possibile lista: Antonio Conte è anche uno degli obiettivi.