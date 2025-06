Nuovo CT Nazionale, Matteo Salvini espone la sua preferenza votando per la leggenda del Milan: le sue parole. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la suggestione Gennaro Gattuso come Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio è stata espressa dal Vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. A margine di un evento, Salvini, da tifoso milanista, ha dichiarato: “Gattuso CT della Nazionale? Per me è un grande, però se ne occuperà la Federazione, io mi occupo di trasporti. Però da milanista dico Gattuso è un grande”.

Le parole di Salvini arrivano in un momento di grande incertezza sulla panchina azzurra, con la FIGC alla ricerca del successore di Luciano Spalletti. Gattuso, reduce da esperienze in diversi club tra cui Marsiglia e Valencia, e con un passato da campione del mondo con la maglia azzurra, è un nome che circola con insistenza negli ambienti calcistici. La Federazione, secondo le stesse fonti di Sky Sport, avrebbe già avviato i contatti con l’ex centrocampista.

La posizione di Salvini, pur essendo una “preferenza da tifoso” come da lui stesso specificato, aggiunge un elemento di dibattito attorno alla figura di Gattuso. Il “Ringhio”, noto per la sua grinta e la sua capacità di trasmettere motivazione ai giocatori, sarebbe visto da alcuni come la figura ideale per riaccendere la “fiamma” della Nazionale dopo un periodo difficile.

Tuttavia, la decisione finale spetterà esclusivamente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che sta valutando diversi profili e progetti. Le parole di Salvini, pur non avendo un peso decisionale diretto, sottolineano comunque un apprezzamento per le qualità umane e tecniche di Gattuso, che continua a essere un nome caldo per la panchina più ambita d’Italia.