Nuovo CT Italia, Salvini ammette: «Faccio il tifo per Gattuso ma l'allenatore della Nazionale lo decide...»

Nuovo CT Italia, Matteo Salvini, ministro e tifoso del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale

Il dibattito sulla futura guida tecnica della Nazionale italiana di calcio si arricchisce di un commento inaspettato, proveniente non da ambienti sportivi, ma direttamente dalla politica. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso milanista, ha espresso la sua ammirazione per Gennaro Gattuso, ex Milan, il cui nome è emerso tra le possibili candidature per la panchina azzurra. L’episodio, riportato dall’ANSA, ha avuto luogo all’ingresso del convegno di Assoimmobiliare, dove Salvini ha risposto a una domanda specifica riguardo l’ipotesi che l’ex rossonero possa succedere a Luciano Spalletti.

Il ministro ha voluto sottolineare il suo apprezzamento per Gattuso, evidentemente legato ai trascorsi gloriosi dell’ex centrocampista nel Milan, squadra di cui Salvini è tifosissimo. Questo legame affettivo traspare dalle sue parole, che pur riconoscendo il valore di Gattuso come figura di spicco nel panorama calcistico, mantengono una chiara distinzione tra la sua passione personale e il suo ruolo istituzionale. Salvini ha infatti prontamente precisato che la decisione sul prossimo Commissario Tecnico spetterà esclusivamente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). “Io mi occupo di trasporti”, ha affermato, rimarcando il perimetro delle sue competenze e lasciando intendere come la scelta del CT sia una prerogativa federale e non di competenza governativa.

L’uscita di Salvini, seppur breve, ha comunque riacceso i riflettori sulla figura di Gattuso, il cui profilo è da tempo associato a varie panchine, sia in Italia che all’estero, grazie alla sua determinazione e alla sua tempra, qualità che lo hanno contraddistinto sia da calciatore che da allenatore. La sua eventuale nomina a CT della Nazionale, sebbene al momento sia solo una delle diverse ipotesi sul tavolo, rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera, portandolo a guidare una delle selezioni più prestigiose a livello mondiale.

Il contesto in cui queste dichiarazioni sono state rilasciate, ovvero un convegno di Assoimmobiliare, rende la notizia ancor più peculiare, evidenziando come il calcio sia un argomento trasversale, capace di catturare l’attenzione e di generare commenti anche al di fuori degli ambiti strettamente sportivi. La rilevanza della Nazionale italiana, in particolare dopo la recente qualificazione a importanti tornei internazionali, amplifica l’interesse attorno a ogni possibile cambiamento nella sua guida tecnica. La FIGC si trova ora di fronte a una decisione cruciale, che dovrà tenere conto non solo delle capacità tecniche e tattiche del futuro CT, ma anche della sua capacità di infondere entusiasmo e di creare un gruppo coeso e vincente. L’amichevole “benedizione” di Salvini a Gattuso, pur non avendo valore decisionale, aggiunge un tassello al complesso mosaico di attese e speranze che circondano la panchina azzurra.

